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Жителям Аромашевского района передали юбилейные медали к 75-летию Победы

Общество, 16:38 19 февраля 2020

администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

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Поздравительное письмо от президента России Владимира Путина и юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." получил участник, ветеран Великой Отечественной войны Павел Тихонович Гребцов в свой 95-летний юбилей 18 февраля. Юбилейную медаль получила также жительница Аромашево Анфиса Ефимовна Антоненко, сообщает администрация муниципалитета.

За героизм и отвагу ветеранов поблагодарили глава Аромашевского района Игорь Власов, представители советов ветеранов и администрации района. Артисты районного Дома культуры исполнили для пожилых людей песни на военную тематику.

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# 75-летие Победы

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