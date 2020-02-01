Жителям Аромашевского района передали юбилейные медали к 75-летию Победы

| Фото: администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

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Поздравительное письмо от президента России Владимира Путина и юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." получил участник, ветеран Великой Отечественной войны Павел Тихонович Гребцов в свой 95-летний юбилей 18 февраля. Юбилейную медаль получила также жительница Аромашево Анфиса Ефимовна Антоненко, сообщает администрация муниципалитета.

За героизм и отвагу ветеранов поблагодарили глава Аромашевского района Игорь Власов, представители советов ветеранов и администрации района. Артисты районного Дома культуры исполнили для пожилых людей песни на военную тематику.