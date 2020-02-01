Победителей конкурса "Песня не знает границ" определили в Викулово

| Фото: администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

21 исполнитель из девяти сельских поселений Викуловского района принял участие в конкурсе исполнителей эстрадной песни "Песня не знает границ", который состоялся в районном доме культуры 16 февраля. В этом году его посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает администрация муниципалитета.

Артисты участвовали в двух номинациях - "Вокальные ансамбли (дуэты, трио и т.д.)" и "Солисты эстрадной песни" в нескольких возрастных категориях.

Участники конкурса представили на суд жюри по две песни. Одна отражала тематику конкурса "Героям победы посвящается" (песни периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет либо песни, написанные в послевоенный период), вторая песня — современные песни о войне патриотического содержания.

По итогам конкурса определили победителей в номинациях.