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Победителей конкурса "Песня не знает границ" определили в Викулово

Общество, 16:49 19 февраля 2020

администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

21 исполнитель из девяти сельских поселений Викуловского района принял участие в конкурсе исполнителей эстрадной песни "Песня не знает границ", который состоялся в районном доме культуры 16 февраля. В этом году его посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает администрация муниципалитета.

Артисты участвовали в двух номинациях - "Вокальные ансамбли (дуэты, трио и т.д.)" и "Солисты эстрадной песни" в нескольких возрастных категориях.

Участники конкурса представили на суд жюри по две песни. Одна отражала тематику конкурса "Героям победы посвящается" (песни периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет либо песни, написанные в послевоенный период), вторая песня — современные песни о войне патриотического содержания.

По итогам конкурса определили победителей в номинациях.

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# конкурсы , песня

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