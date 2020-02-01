  • 19 февраля 202019.02.2020среда
  • USD63,7698
    EUR69,0882
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

"Экспедиция памяти" стартовала в Бердюгино

Общество, 17:10 19 февраля 2020

администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Далее в сюжете Более восьмидесяти нижнетавдинских чтецов участвовали в конкурсе о войне

По Ялуторовскому, Исетскому, Ярковскому и Тобольскому районам проходит маршрут патриотической акции "Экспедиция памяти", которая стартовала в Бердюгино.

В акции участвуют ветераны Вооруженных сил, КГБ, ВДВ, МВД, депутаты Тюменской областной думы, почетные граждане области, представители пограничных войск, нефтяной и газовой промышленности, клубы "Память", "Сибирский экстрим", "Сибирский рубеж", сообщает администрация Ялуторовского района.

Гости прибыли на автобусе с символикой "75 лет Победы" и снегоходах, с флагом Победы, символизирующим стойкость и мужество фронтовиков.

Для ребят Новоатьяловского школьного округа, жителей села в Бердюгинской средней школе провели встречу поколений. Ведущими уроков мужества стали Герой России Владимир Шарпатов, депутат Николай Бабин и другие гости. Говорили о неоценимом вкладе советского народа, в том числе и наших земляков, в победу в Великой Отечественной войне. Организаторы преподнесли главе Ялуторовского района памятный подарок и благодарственное письмо за помощь в проведении мероприятия.

Гости встречи осмотрели передвижную выставку экспонатов оружия, других военных и не только атрибутов из частной коллекции руководителя военно-исторического клуба "Сибирский рубеж" Владимира Лапшина.

Состоялся митинг у памятника Герою Советского Союза, уроженцу Бердюгино Николаю Сирину. Память не вернувшихся с поля брани почтили минутой молчания. К подножию памятника возложили цветы и гирлянды.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# 75-летие Победы , патриотизм

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:27 19.02.2020Соблюдение правил перевозки детей проверили в Ялуторовске и Исетском районе
18:16 19.02.2020Тюменцы присоединятся ко Всероссийской акции "Диктант Победы"
18:05 19.02.2020Тюменцев зовут на показ фильма "В бой идут одни "старики"
17:54 19.02.202020 февраля - события дня