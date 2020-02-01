"Экспедиция памяти" стартовала в Бердюгино

| Фото: администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

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По Ялуторовскому, Исетскому, Ярковскому и Тобольскому районам проходит маршрут патриотической акции "Экспедиция памяти", которая стартовала в Бердюгино.

В акции участвуют ветераны Вооруженных сил, КГБ, ВДВ, МВД, депутаты Тюменской областной думы, почетные граждане области, представители пограничных войск, нефтяной и газовой промышленности, клубы "Память", "Сибирский экстрим", "Сибирский рубеж", сообщает администрация Ялуторовского района.

Гости прибыли на автобусе с символикой "75 лет Победы" и снегоходах, с флагом Победы, символизирующим стойкость и мужество фронтовиков.

Для ребят Новоатьяловского школьного округа, жителей села в Бердюгинской средней школе провели встречу поколений. Ведущими уроков мужества стали Герой России Владимир Шарпатов, депутат Николай Бабин и другие гости. Говорили о неоценимом вкладе советского народа, в том числе и наших земляков, в победу в Великой Отечественной войне. Организаторы преподнесли главе Ялуторовского района памятный подарок и благодарственное письмо за помощь в проведении мероприятия.

Гости встречи осмотрели передвижную выставку экспонатов оружия, других военных и не только атрибутов из частной коллекции руководителя военно-исторического клуба "Сибирский рубеж" Владимира Лапшина.

Состоялся митинг у памятника Герою Советского Союза, уроженцу Бердюгино Николаю Сирину. Память не вернувшихся с поля брани почтили минутой молчания. К подножию памятника возложили цветы и гирлянды.