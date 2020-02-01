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Более восьмидесяти нижнетавдинских чтецов участвовали в конкурсе о войне

Общество, 17:43 19 февраля 2020

администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

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86 ребят из 17 общеобразовательных учреждений Нижнетавдинского района собрал муниципальный этап конкурса "Войну видали лишь в кино…". В этом году его приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает администрация Нижнетавдинского района.

Участникам на выбор предлагалось прочитать наизусть стихотворение, выступления оценивались в трех номинациях: "Лучший чтец среди обучающихся 1–4 классов", "Лучший чтец среди обучающихся 5–8 классов", "Лучший чтец среди обучающихся 9–11 классов".

Выбрать победителей оказалось непросто: ребята не прочитали, а прожили судьбы своих героев, отметили организаторы.

Лучшие чтецы поедут на областной этап. В номинации "Лучший чтец среди обучающихся 1–4 классов" район представит ученица Велижанской школы Сабрина Шляк. В номинации "Лучший чтец среди обучающихся 5–8 классов" победила велижанская семиклассница Виктория Безрукова. В номинации "Лучший чтец среди обучающихся 9–11 классов" первое место разделили между собой Марина Мандзюк из Нижнетавдинской школы и Анастасия Галкина из Новопокровки.

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# 75-летие Победы , Великая Отечественная война , конкурс чтецов

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