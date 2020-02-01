Макеты оружия и личные вещи солдат времен Великой Отечественной войны можно увидеть на школьной выставке

| Фото: Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Экспозицию "Сердцем прикоснись к истории" о Великой Отечественной войне торжественно открыли в тюменской школе № 72. На выставке представлены макеты оружия РККА и артефакты с мест боев: личные вещи солдат, предметы быта и обмундирования, переданные Областным поисковым центром из фонда Музея истории поискового движения Тюменской области, сообщает Тюменский областной поисковый центр.

Для школьников была проведена первая экскурсия. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и Афганской войны, добровольцы Тюменского областного поискового центра, учащиеся и сотрудники школы.

Директор школы Людмила Шимолина поблагодарила инициаторов создания выставки и тюменских поисковиков за отзывчивость и помощь в организации экспозиции.