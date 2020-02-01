  • 19 февраля 202019.02.2020среда
  • USD63,7698
    EUR69,0882
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Макеты оружия и личные вещи солдат времен Великой Отечественной войны можно увидеть на школьной выставке

Общество, 12:36 19 февраля 2020

Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Экспозицию "Сердцем прикоснись к истории" о Великой Отечественной войне торжественно открыли в тюменской школе № 72. На выставке представлены макеты оружия РККА и артефакты с мест боев: личные вещи солдат, предметы быта и обмундирования, переданные Областным поисковым центром из фонда Музея истории поискового движения Тюменской области, сообщает Тюменский областной поисковый центр.

Для школьников была проведена первая экскурсия. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и Афганской войны, добровольцы Тюменского областного поискового центра, учащиеся и сотрудники школы.

Директор школы Людмила Шимолина поблагодарила инициаторов создания выставки и тюменских поисковиков за отзывчивость и помощь в организации экспозиции.

﻿

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Великая Отечественная война , музей , поисковое движение

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:09 19.02.2020Мастер-классы по оказанию первой помощи проведут во время #СпецоперацииЛед
12:58 19.02.2020Сериалы, спорт, сон, самосовершенствование: чем запомнился соотечественникам тюменский карантин
12:47 19.02.2020Цуй Шаочунь: паника и необоснованные слухи страшнее самого коронавируса
12:36 19.02.2020Макеты оружия и личные вещи солдат времен Великой Отечественной войны можно увидеть на школьной выставке