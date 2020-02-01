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Ветеранам Ишимского района вручили медали к юбилею Победы

Общество, 13:20 17 февраля 2020

пресс-службы администрации Ишимского района | Фото: пресс-службы администрации Ишимского района

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228 юбилейных медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" вручили ветеранам и труженикам тыла в Ишимском районе.

Торжественное вручение прошло в районном Дворце культуры. Тем, кто по состоянию здоровья не смог прийти, юбилейные медали вручили на дому.

Вручили медаль и фронтовику Петру Кожевникову 1922 года рождения. Он героически защищал Сталинград, освобождал от немецко-фашистских захватчиков Одессу, Молдавию, Румынию, Болгарию, Венгрию, Австрию и Чехословакию. Трижды был ранен.

Петр Лаврентьевич награжден двумя орденами "Красная Звезда", орденами "Боевое Красное Знамя", "Отечественной войны 1 степени", "Отечественной войны 2 степени", медалями "За оборону Сталинграда", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

Глава Ишимского района Сергей Ломовцев поздравил всех с наступающей 75-й годовщиной Великой Победы и пожелал ветеранам здоровья и долгих лет жизни. К поздравлениям присоединились военный комиссар г. Ишима, Ишимского, Абатского районов Владимир Лютов, председатель районного совета ветеранов войны и труда Евгений Зимин.

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Инна Кондрашкина

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# Великая Отечественная война , ветераны , Ишимский район , Петр Кожевников , юбилей Победы

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