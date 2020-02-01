Абатские ветераны получили памятные медали к 75-летию Победы

| Фото: abatsk.admtyumen.ru | Фото: abatsk.admtyumen.ru

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Юбилейные памятные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." получили абатские участники Великой Отечественной войны Венедикт Тимофеевич Антонов, Виктор Александрович Шестернёв и 31 участник трудового фронта на торжестве в Доме культуры, сообщает администрация муниципалитета.

Глава администрации Абатского района Игорь Васильев напомнил, что район является родиной шести Героев Советского Союза, трех полных кавалеров ордена Славы, более 4 тыс. награжденных боевыми орденами и медалями.

"За четыре года войны более десяти тысяч абатчан воевали на фронтах. Остальные героически трудились в тылу, в колхозах и на эвакуированных заводах, обеспечивая фронт всем необходимым, причем не только не снижая объемов производства, а постоянно увеличивая их. Почти половина из ушедших на фронт не вернулись с войны", - подчеркнул Игорь Васильев.

Исполняющая обязанности председателя Абатского районного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Нина Болдырева отметила, что труд ветеранов в военные и послевоенные годы является ярким примером для молодого поколения.

"Это вы внесли свой огромный вклад в Победу нашего народа над фашистской Германией и восстановили народное хозяйство после войны. Вы не считались со временем, выполняли тяжелую, порой изнурительную работу и делали все необходимое для фронта, для Победы. Юбилейные медали — достойнейшая награда ветеранам", - сказала она.

Работники районного Дома культуры организовали для ветеранов и гостей мероприятия концерт, порадовали песнями военных лет, композициями и танцами.