Юбилейными медалями наградили ярковских ветеранов

| Фото: администрация Ярковского района | Фото: администрация Ярковского района

Первые юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла вручил глава Ярковского района Евгений Золотухин по поручению президента России, сообщает администрация Ярковского района со ссылкой на сайт "Ярково. Медиа".

В числе первых награжденных — Николай Редькин, Борис Самойлов, Александра Ююкина, Константин Семенов.

Евгений Золотухин поблагодарил ветеранов за их подвиг, стойкость и мужество и от имени всех жителей района пожелал здоровья и долголетия.

Всего в Ярковском районе проживают 170 ветеранов, трое из них — участники военных действий.

Вручение медалей пройдет во всех сельских поселениях района в феврале-апреле. Представители муниципальной власти вместе с органами социальной защиты населения проведут торжественные церемонии в сельских клубах и на дому.

21 февраля в Ярковском центре культуры и досуга медали ветеранам вручат депутат Тюменской областной думы Юрий Конев и глава района Евгений Золотухин.