Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта

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Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта от фашистов.

13 февраля 1945 года освобождением столицы Венгрии и разгромом окруженной немецко-фашистской группировки завершилась стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии. Спустя 108 дней и ночей – с 29 октября 1944 года – в непрерывных боях советские войска освободили центральные районы Венгрии и её столицу – Будапешт.

На интернет-портале Минобороны России к 75 годовщине освобождения войсками Красной Армии столицы Венгрии от немецко-фашистских войск представлен новый историко-познавательных раздел, основанный на уникальных рассекреченных архивных документах из фондов Центрального архива военного ведомства.

Открывает раздел Постановление Государственного Комитета Обороны СССР от 27 октября 1944 года, в котором сообщалось, что: "Ни как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнета вошла в Венгрию Красная армия, не имеющая других целей, кроме целей разгрома вражеских германских армий и уничтожения господства гитлеровской Германии в порабощенных ею странах," – говорится в документе. Также в постановлении указывается на сохранение жизненного уклада местного населения: "Сохранить без изменения все существующие в этих районах венгерские органы власти и существующую в Венгрии систему экономического и политического устройства".

Столица Венгрии имела для немецко-фашистских войск огромное стратегическое значение. В связи с этим, на подступах к городу была сооружена оборона в несколько эшелонов, а сам город был превращен в неприступную крепость, что наглядно демонстрирует представленная в подборке документов Схема группировки противника на 01.12.1944 г.

29 декабря 1944 года перед штурмом Будапешта командование Красной Армии во избежание жертв среди мирного населения и разрушений направило двух парламентеров, которые предложили гитлеровцам сдать Будапешт мирно. Однако, немецко-фашистские оккупанты подло убили членов мирной миссии, о чем свидетельствует венгерский генерал-майор Миклои Фридьяш: "От немецкого командования поступил приказ – открывать огонь по русским парламентерам, в случае их появления".

За проявленное мужество и самообладание парламентеры Красной Армии – капитаны Илья Остапенко и Николай (Миколош) Штейнменц были посмертно награждены орденами Отечественной войны I степени.

В январе 1945 года из показаний военнопленных командованию Красной Армии стало известно о положении в Будапеште перед его взятием Красной Армией: "Все большие здания минируются, члены партии Салаша, получившие оружие, устраивают пулеметные гнезда в подвалах. Издан приказ вести террор против русских войск… Немцы на транспортных самолетах вывозят своих офицеров, как раненых, так и здоровых. Командование ставит задачу обороняться до последнего," – докладывается в Донесении Политуправления, – "Среди населения Будапешта и венгерских солдат распространяются листовки, напечатанные антинемецкой организацией молодежи, в листовке указывается, что Салаш предал венгерскую молодежь… Все лучшие учебные заведения переданы Германии, в связи с этим, все ценное имущество Будапештского университета увезено в Зальцбург".

"В результате многодневных ожесточенных уличных боев, штурмом овладевая каждым зданием и кварталом, к 10 часам 13 февраля 1945 года разгромили окруженную группировку противника…" – докладывается во Внеочередном боевом донесении 2-го Украинского фронта. О масштабах боев, многочисленности группировки гитлеровцев красноречиво говорит статистка, приведенная в документе: "За период боев за город Будапешт, войсками фронта из числа окруженной группировки уничтожено: солдат и офицеров – 49982, танков и самоходных орудий – 203, орудий разного калибра – 367, бронемашин и бронетранспортеров – 253, минометов – 490, пулеметов – 1591, самолетов – 189. Захвачено: плененных солдат и офицеров – 127202, в том числе высшие чины немецко-фашистской группировки, танков и СУ – 269, орудий разного калибра – 1257, бронемашин и бронетранспортеров – 83, минометов – 476, пулеметов – 1431, винтовок и автоматов – 41000, самолетов – 15 и т.д.".

Добровольческая венгерская армия была взята на полное довольствие 83-й отдельной стрелковой бригадой морской пехоты. При этом предписывалось не допускать по отношению к венгерским военнослужащим грубости: "Командирам частей, приданные подразделения Добровольческой Венгерской Армии, взять на полное довольствие, обращаться с ними, как с равными, не допуская никаких грубостей и инцидентов," – указано в Боевом распоряжении штаба бригады.

Точно и красочно демонстрируется положение дел после немецкой оккупации и боев в Будапеште на фотографиях из отчета войск 2-го Украинского фронта за январь 1945 года. Будапешт предстает разрушенным городом. Большая его часть превратилась в руины. Силами военнослужащих Красной Армии была проведена колоссальная работа по разминированию венгерской столицы.

О самоотверженности, героизме и отваге воинов Красной Армии рассказывают опубликованные в разделе наградные документы:

Гвардии старшина Павел Воронин, командир танка 18-го гвардейского танкового полка 1-й гвардейской механизированной бригады 21 января 1945 года в боях под Будапештом в районе Веленце устроил засаду на фашистские танки. "Товарищ Воронин своим танком уничтожил 10 немецких танков и самоходных пушек, большое количество автомашин с продовольствием и боеприпасами, и до 300 немецких солдат и офицеров. В настоящее время танк боеготовен. Достоин высшей правительственной награды присвоения звания Герой Советского Союза".

Командир взвода управления 12-й батареи 4-го дивизиона 109-й гаубичной артиллерийской бригады лейтенант Иван Никульников в ночь с 11 на 12 февраля 1945 года организовывал круговую оборону, выполняя боевую задачу по блокированию окруженной группировки противника. "В течение всей ночи тов. Никульников отбил четыре атаки противника, кроме того дважды поднимал своих 10 бойцов в контратаку. В результате было убито 185 и взято в плен 210 немецких солдат и офицеров, при этом лейтенант лично убил 35 солдат противника". За проявленную доблесть и геройство представлен к высшему званию – Герой Советского Союза.

В Информационной сводке №440 представлены протоколы допросов военнопленных, которые в своих показания ярко иллюстрируют отношение гитлеровцев к венгерскому народу, как к населению вассального государства. Кроме того, военнопленные свидетельствуют о зверствах фашистов по отношению к военнопленным и мирному населению.

К примеру, военнопленный из 1 эскадрона Бреу Иозеф дал письменные показания о злодействах немцев в городе Сталино на Украине: "…Большой автобус отъезжал на небольшие расстояния и сразу возвращался назад. Все отверстия в этом автобусе были плотно закрыты. Отработанные газы выходили не наружу, как обычно, а в салон автобуса, таким образом, люди, находившиеся там, вскоре отравлялись. Автобус выбрасывал людей в уединенной шахте. Скоро начало работать два таких автобуса". Военнопленный также сообщил о том, что эсэсовцы "в знак подарка фюреру очистили полностью, при помощи зенитной артиллерии, временно устроенную часть города – так называемое Гетто". В его показаниях фигурируют описания расправы гитлеровцев над украинцами: "…Украинских рабочих избивали кнутамиза малейшие проступки, когда рабочий терял сознание, его на месте покрывали землей. Как только рабочий хотел что-нибудь возразить – его на месте расстреливали".

В документе описаны расправы над еврейским населением венгерского города Сегед: здесь, в еврейском гетто, было принудительно расселено 16 тысяч человек, которые под предлогом эвакуации были в товарных вагонах "отправлены в сторону Германии". Дальнейшая участь сегедских евреев неизвестна.

Об ужасах, творимых фашистами в венгерской столице, рассказывает Акт о зверствах в городе Будапешт: "Обнаружено в пяти комнатах подвального помещения, в двух комнатах на первом этаже свыше пятисот трупов гражданского населения разного пола и возраста, в том числе и много грудных детей. Все трупы номерованы, последние номера четырехтысячные".

Во время продвигающегося наступления Красной Армии к Будапешту, немцы активно эвакуировали промышленное оборудование, а также рабочих заводов: "Немцам удалось эвакуировать рабочую молодежь 1921-1923 гг. рождения. В последнее время они приступили к эвакуации рабочих старших возрастов," – следует из показаний жителя города Ясберень Корнела Ласло. Также рабочий докладывал о том, что "рабочие промышленных районов Будапешта ждут прихода русских войск…Рабочие убеждены, что после прихода русских, жизнь у них будет лучше".

Маляр из Кунсентмартона Мадьяр Иозеф рассказал о чудовищной реакции немецкой военной администрации на мирную демонстрацию венгров за прекращение войны против русских и сдаче Будапешта без боя: "На демонстрацию напали немцы. Они открыли огонь и избивали демонстрантов прикладами. Было много убитых и раненых".

Историческую ценность представляет впервые опубликованный Протокол политического допроса Иштвана Бетлена, являвшегося бывшим министром-президентом венгерского правительства. В показаниях Бетлен подчеркивает: "Война Советскому Союзу была объявлена правительством Венгрии без санкций парламента". В свою очередь сам Бетлен последовательно выступал против вступления в войну: "Вступить в войну легко, выйти из войны трудно. Для нас нет никакого интереса в этой войне. Я категорически против". По показаниям бывшего министра-президента, немецкие оккупанты активно вмешивались в политичскую жизнь Венгрии: "Немцы арестовывали виднейших политических деятелей Венгрии, известных своими противо-немецкими взглядами", позже станет известно, что они живыми будут сброшены в Дунай.

В уникальной подборке документов посетители раздела смогут ознакомиться с Протоклом политического допроса генерал-майора Габора Герлоци, адъютанта регента Миклоша Хорти. В показаниях адъютанта описывается положение Венгрии после оккупации немецко-фашистскими войсками: "Оккупация Венгрии немцами означала разорение (…). Содержались войска целиком за счет Венгрии". Генерал-майор также дал показания про неоднократные провокации гитлеровцев, которые представлялись представителями Тито, и в процессе облавы ранили Хорти-младшего. Также Герлоци стал свидетелем расправы над еврейскими женщинами, вначале увидев их под конвоем движущимися по улице, затем услышав пулеметную пальбу". Габор Герлоци заявлял в показаниях, что "Немцы демонстрируют свое пренебрежение к союзникам".

После разграбления страны немецкими оккупантами и вывозе большого количества продовольствия в Германию, венгерский народ, а особенно население Будапешта, находилось в очень трудном положении. Жители столицы были обречены на голод. Поэтому уже в марте руководством Советского Союза было принято решение об отправке в Венгрию продовольствия, а в июне норма была повышена, что непосредственно сказалось на рыночной стоимости продовольствия в пользу населения. Из Справки о выполнении постановления ГОКО посетители сайта смогут узнать, что в июне 1945 года для нужд населения Будапешта "бургомистру города передано: зерна 3000 тонн, сахара 1000 тонн, соли 960 тонн и 250 грузовых автомашин".

Кульминационной точкой исторического раздела стал Приказ Верховного Главнокомандующего от 13 февраля 1945 года № 277: "В ознаменовании одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городом Будапешт, представить к присвоению наименования "Будапештских" и к награждению орденами. Сегодня, 13 февраля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестными войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов овладевшими столицей Венгрии городом Будапешт, – двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий".

Публикация рассекреченных документов об освобождении Будапешта из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.