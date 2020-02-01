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В Вагайском доме культуры ветеранам вручили медали к юбилею Победы

Общество, 14:00 13 февраля 2020

администрация Омутинского района | Фото: администрация Омутинского района

Торжественная церемония вручения медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" и концертная программа прошли в Вагайском сельском доме культуры, сообщает администрация Омутинского района.

Глава района Виктор Воллерт вручил награды Анне Петровне Коротаевой, Валентине Петровне Осиповой, Алимпиаде Поликарповне Клевцовой, Софье Степановне Ивановой, Раисе Ефимовне Колычевой, Анне Петровне Пименовой и Тамаре Михайловне Коротиной.

Виктор Воллерт поблагодарил женщин за самоотверженную выдержку, труд, стойкость, смелость, пожелал здоровья и долгих лет жизни.

"Сегодня я вручаю вам медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне", этой медали будут удостоены все участники и ветераны Великой Отечественной войны", — сказал глава района, отметив, что торжественные церемонии награждения пройдут во всех сельских поселениях района.

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# Великая Отечественная война , ветераны , юбилей Победы

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