Стодвухлетний ветеран получил медаль в честь 75-летия Великой Победы

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Юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" ветерану Великой Отечественной войны Сергею Степановичу Кочкину вручил главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

Сергею Степановичу 102 года. Ветеран участвовал в боях на Халхин-Голе в 1939 году, финской и Великой Отечественной войне. В составе 3-го Белорусского фронта освобождал Смоленск, Оршу, Витебск, Минск, участвовал во взятии Кенигсберга и Берлина. Был трижды ранен. Имеет боевые награды: орден Красной звезды, ордена Отечественной войны I и II степени, медали "За отвагу", "За взятие Кенигсберга", "За взятие Берлина".

Дмитрий Кузьменко поздравил ветерана с приближающимся 75-летием Великой Победы.

"Страшно даже представить, что пришлось пережить каждому из вас, но вы мужественно и достойно прошли все испытания, которые были вам уготованы, и пронесли через годы память об этом. То, что мы живем на этой земле - ваша заслуга. Мы смотрим на вас и по-настоящему гордимся своей страной, ее великой историей. Гордимся поколением победителей!", — сказал Дмитрий Кузьменко.

По указу президента Владимира Путина памятными юбилейными медалями будут награждены все участники и ветераны Великой Отечественной войны. В Тюменской области до 8 мая вручат около 7 тыс. 500 медалей.