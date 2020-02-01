В Ишиме продолжают вручать медали к 75-летию Победы

| Фото: пресс-службы администрации г. Ишима | Фото: пресс-службы администрации г. Ишима

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149 жителей Ишима уже получили юбилейную медаль, всего 457 человек получат медаль. В числе получателей награды 13 участников Великой Отечественной войны, пять узников концлагерей, пять блокадников и 434 труженика тыла.

Юбилейную медаль получил и фронтовик Эрдне Догдаев. Родился Эрдне Васильевич в Калмыкской АССР в селе Вознесеновка.

В 1942 году в неполные 19 лет был призван в ряды Красной армии, попал в пехоту в звании старшего сержанта. Участвовал в Сталинградской битве, был награжден медалью "За отвагу". Получил ранение и после госпиталя, окончив военные курсы, стал младшим лейтенантом. Затем воевал на Центральном фронте, получил второе ранение и вновь попал в госпиталь.

С боями Эрдне Догдаев прошел города Ровно, Луцк, Торгин. На окраине Луцка при взятии "языка" был ранен ножом в ногу.

Ему не довелось дойти до Берлина, потому что он был репрессирован, осужден и 8 лет пробыл в лагере. После реабилитации приехал в Ишим, устроился диспетчером на автобазу, затем работал на хлебозаводе до самой пенсии.

За мужество и героизм, проявленные в годы войны, Эрдне Догдаев награжден медалью "За оборону Сталинграда", "За освобождении Белоруссии", орденом Отечественной войны второй степени, юбилейными медалями, ветеран труда.

Воспитал двух дочерей и сына, имеет шесть внуков, правнуков и праправнуков.

По информации пресс-службы муниципалитета, тем, кто по состоянию здоровья не смог прийти на торжественную церемонию награждения в городской Дом культуры, глава Ишима Федор Шишкин вручил медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." на дому. Он пожелал ишимцам крепкого здоровья, благополучия и долголетия. К словам поздравлений присоединился военный комиссар Ишима, Ишимского и Абатского районов Владимир Лютов.

Инна Кондрашкина