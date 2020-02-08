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Тюменские НКО могут принять участие в конкурсе к юбилею Победы

Общество, 10:28 08 февраля 2020

администрация Голышмановского городского округа | Фото: администрация Голышмановского городского округа

Старт конкурсу среди социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию проекта "Укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ посредством реализации культурного проекта, приуроченного к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне" будет дан 8 февраля.

Финансовая поддержка победителей конкурса, объявленного департаментом культуры региона, позволит воплотить в жизнь самые интересные проекты тюменских СО НКО. Заявки на участие в конкурсе будут принимать с 8 февраля по 13 марта 2020 года.

Подробнее - на сайте департамента культуры, сообщает пресс-служба.

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