Путин подписал указ о выплате ветеранам Великой Отечественной войны 75 тысяч рублей

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Президент РФ Владимир Путин подписал Указ "О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", сообщается на сайте Кремля.

Единовременная выплата в размере 75 тысяч рублей предназначена инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах", бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.

Ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах", бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат выплату в размере 50 тысяч рублей.

Получателями выплаты к юбилею Победы могут стать граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории страны, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике.

Правительству страны поручено обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты, а также определить порядок и условия осуществления указанной выплаты. Доставят выплаты получателям в апреле-мае 2020 года.

Указ вступает в силу со дня его подписания.