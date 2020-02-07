Уральские военные устроили сюрприз для ветерана-радиста

| Фото: пресс-служба ЦВО | Фото: пресс-служба ЦВО

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Военнослужащие управления связи Центрального военного округа устроили сюрприз для 98-летнего фронтовика-радиста Виктора Георгиевича Волчковича в Год памяти и славы, сообщает пресс-служба ЦВО.

К обзорной экскурсии по управлению связи ЦВО специально для ветерана был развернут пост радиотелеграфиста с ключом и бланками радиограмм. Спустя 75 лет после войны Виктор Георгиевич, используя телеграфный ключ, выдал в эфир азбукой Морзе троекратное слово "Победа", а также свое имя, фамилию и воинское звание. Военнослужащие-телеграфисты отметили особый почерк радиста-фронтовика и хороший темп передачи сообщений в эфир.

Виктор Георгиевич Волчкович был призван на войну в 1941 году из города Березовский Свердловской области, закончив свой боевой путь в Берлине. В составе полевых узлов связи, обеспечивающих танковые корпуса прорыва, участвовал в окружении и ликвидации частей немецкой группы армий "Центр" в районах Витебска, Бобруйска, Вильнюса, Бреста и восточнее Минска, освобождении Белоруссии, Литвы, восточных районов Польши. Был ранен. Награжден медалью "За отвагу", орденами Отечественной войны II cтепени, Красной Звезды. После войны два года проходил сверхсрочную службу в Германии, а затем, вернувшись на Урал, больше 30 лет работал учителем истории в школах Свердловской области.