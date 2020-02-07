В Тюменской области началась подготовка к экспедиции "Сибиряки: дорогами Побед"

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" (архив) | Фото: ТРО партии "Единая Россия" (архив)

В год 75-летия Великой Победы будет дан старт десятой экспедиции "Сибиряки: дорогами Побед". Состоялось первое заседание оргкомитета проекта, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

В 2020 году экспедиция пройдет по маршруту от Тюмени до Тобольска через Каскару, Борки, Дубровное, Покровское, Ярково, Байкалово, Булашево и продлится три дня – с 22 по 24 июня. По ее итогам запланировано создать два документальных фильма.

В проекте примут участие ветераны ФСБ, ветераны-десантники и пограничники, федерация велосипедного спорта Тюменской области, поисковый отряд "Память сердца", аграрный университет Северного Зауралья и журналисты газеты "Тюменская область сегодня".

Экспедиция состоится при поддержке партийного проекта "Единой России" "Оружие Победы", компании "Сибур", ГТРК "Регион-Тюмень".

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов отметил: "Участвовать в таком проекте крайне почетно. Экспедиция "Сибиряки: дорогами Побед" – мероприятие, которое объединяет людей, считающих очень важным дело сохранения памяти о войне и подвигах земляков. Участники экспедиции побывают в муниципальных образованиях, где встретятся с ветеранами и возложат цветы к памятникам героев Великой Отечественной войны".

Сокоординатор партпроекта "Оружие Победы", депутат Тюменской городской думы Юрий Баранчук рассказал, что одной из тем юбилейной экспедиции станет проект "Согретые Сибирью". В годы войны Тюмень приняла эвакуированных из осажденного города-героя. Судьба их сложилась по-разному. Многие ленинградцы полюбили тюменский край всей душой и остались здесь, кто-то после войны вернулся в родной город. Но память о том, как тепло встретили жителей Ленинграда сибиряки, жива и передается из поколения в поколение.

"Нашей экспедиции "Согретые Сибирью", которая проходит в рамках партпроекта "Оружие Победы", исполняется 10 лет - это первый маленький юбилей. Сегодня можно подводить итоги и говорить о востребованности нашей работы, - отметил Юрий Баранчук. – В этом году мы заедем во все населенные пункты и посетим детские дома, куда были эвакуированы дети блокадного Ленинграда".

В юбилейной экспедиции, посвященной 75-летию Великой Победы, примут участие максимальное количество людей. В рамках проекта "Сибиряки: дорогами Побед" пройдет конкурс творческих работ по номинациям военной тематики.