В Тюменском районе вручили юбилейные награды ветеранам Великой Отечественной

| Фото: пресс-служба главы Тюменского района | Фото: пресс-служба главы Тюменского района

Глава Тюменского района Светлана Иванова вручила юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам, проживающим в поселке Боровский.

Памятные медали получили три участника Великой Отечественной войны: Антонина Федоровна Пащенко, Иван Ильич Андриевский и Николай Моисеевич Щетков.

Антонина Федоровна Пащенко (Татаркина) – радист, первое боевое крещение приняла в 1944, во время форсирования реки Проня. Получила ранение. За проявленное мужество она, уже старший сержант, была награждена медалями "За боевые заслуги", "За отвагу", а в 1985-м – отмечена орденом Отечественной войны I степени.

Подполковник медицинской службы Иван Ильич Андриевский ушел на фронт фельдшером в 1943 году. Принимал участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в составе 2-го и 3-го Украинского фронтов, награжден двумя медалями "За боевые заслуги", Орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны.

Николай Моисеевич Щетков после школы снайперов воевал в составе одной из дивизий 3-го Белорусского фронта. В боях за Восточную Пруссию получил тяжелое ранение и инвалидность второй группы. Награжден медалью "За отвагу", а в 1985 году - Орденом Отечественной войны I степени.

Вручая медали фронтовикам, глава Тюменского района Светлана Иванова еще раз подчеркнула, что подвиг наших ветеранов невозможно переоценить и долг каждого - сохранить и передать будущим поколениям память о всех тех, кто проливал свою кровь за свободу Отечества.

В годы войны на фронт ушли более семи тысяч жителей Тюменского района, вернулись домой 2 тыс. 885 человек. Юбилейный год Победы встречают 487 ветеранов, из них 16 участников боевых действий, 461 труженик тыла, пишет пресс-служба главы Тюменского района.