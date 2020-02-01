Минобороны опубликовало фотографии полководцев в период освобождения Европы

| Фото: function.mil.ru/ | Фото: function.mil.ru/

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Уникальные фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны в период освобождения Европы публикует на своем сайте Минобороны России.

Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: освободители Европы" посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили Европу от немецко-фашистских захватчиков. Подборка фотоснимков рассказывает о различных событиях завершающего этапа войны: о боевых полководческих буднях, об участии военачальников в парадах в освобожденных городах, о минутах отдыха, встречах с союзниками и представителями спасенных народов.

Фотографии свидетельствуют и о реакции европейцев на освободителей: дружелюбие, открытость, искренняя благодарность советским солдатам за добытую в жестоких боях с фашизмом свободу.

Многие материалы публикуются впервые. Фото из семейных и личных архивов. Проект подготовлен при участии "Фонда памяти полководцев Победы".