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Ветеранам Великой Отечественной войны Ялуторовского района вручили медали к 75-летию Победы

Общество, 19:10 10 февраля 2020

yalutorovsk-mr.admtyumen.ru | Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

Медали к 75-летию Победы вручили участникам Великой Отечественной войны Геннадию Гилеву из села Петелино и Виктору Пискулину из села Заводопетровское. Торжественная церемония прошла 8 февраля в Петелинской школе, сообщает администрация Ялуторовского района.

Открыл торжественную встречу глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг. Он отметил, что современное поколение должно помнить свою историю, поблагодарил ветеранов за мужество, стойкость, отвагу и пожелал им крепкого здоровья.

Оба ветерана родились и выросли в Ялуторовском районе. Геннадий Гилев работал учителем в школе, заведовал машинным двором в колхозе "Путь к коммунизму", а Виктор Пискулин трудился водителем на стеклозаводе "Коммунар".

"Эта медаль завоевана кровью наших отцов и братьев, которые защищали нашу Родину, матерями и сестрами, работавшими в тылу", — со слезами на глазах сказал Виктор Пискулин. Он пожелал, чтобы молодое поколение никогда не видело войны.

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В подарок ветеранам петелинцы подготовили небольшой концерт. Вокальная группа "Отрада", ученики второго класса и житель села Валерий Абрамов исполнили песни. Завершилась встреча экскурсией в школьный музей.

Добавим, еще девять тружеников тыла Ялуторовского района получили награды на дому.

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# Великая Отечественная война , ветераны , День Победы , медаль

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