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Ветеранам Сладковского района вручили медали к 75-летию Победы

Общество, 15:42 12 февраля 2020

Администрация Сладковского района | Фото: Администрация Сладковского района

Юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" вручил труженику тыла Таскену Умертаеву глава Сладковского района Александр Иванов. Торжественное вручение состоялось на собрании в Новоандреевском сельском поселении 11 февраля, сообщает районная администрация.

Александр Иванов пожелал ветерану крепкого сибирского здоровья, поблагодарил за подвиг в годы войны и выразил надежду на мирную жизнь. Еще две юбилейные медали глава района вручил ветеранам Новоандреевского сельского поселения лично после собрания.

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На собрании глава сельского поселения Евгений Ширшов подвел итоги работы администрации Новоандреевского сельского поселения за 2019 год и наметил планы на 2020 год. Александр Иванов подробно рассказал о реализации национальных проектов на территории Сладковского района.

Жителей Новоандреевского сельского поселения волновали вопросы ремонта дорог, качества питьевой воды, работы железнодорожного вокзала на станции Новоандреевская, ремонта муниципального жилья и многое другое.

Глава района также вручил молодым специалистам Новоандреевского сельского поселения Виктории Копотиловой и Юлии Ткачевой ключи от нового служебного жилья.

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# ветераны Великой Отечественной войны , День Победы , памятные медали , Сладковский район

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