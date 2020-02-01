Ветеранам Сладковского района вручили медали к 75-летию Победы

| Фото: Администрация Сладковского района | Фото: Администрация Сладковского района

Юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" вручил труженику тыла Таскену Умертаеву глава Сладковского района Александр Иванов. Торжественное вручение состоялось на собрании в Новоандреевском сельском поселении 11 февраля, сообщает районная администрация.

Александр Иванов пожелал ветерану крепкого сибирского здоровья, поблагодарил за подвиг в годы войны и выразил надежду на мирную жизнь. Еще две юбилейные медали глава района вручил ветеранам Новоандреевского сельского поселения лично после собрания.

На собрании глава сельского поселения Евгений Ширшов подвел итоги работы администрации Новоандреевского сельского поселения за 2019 год и наметил планы на 2020 год. Александр Иванов подробно рассказал о реализации национальных проектов на территории Сладковского района.

Жителей Новоандреевского сельского поселения волновали вопросы ремонта дорог, качества питьевой воды, работы железнодорожного вокзала на станции Новоандреевская, ремонта муниципального жилья и многое другое.

Глава района также вручил молодым специалистам Новоандреевского сельского поселения Виктории Копотиловой и Юлии Ткачевой ключи от нового служебного жилья.