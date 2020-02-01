Уватским ветеранам вручают медали к юбилею Победы

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

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70 памятных медалей к юбилею Победы вручат ветеранам Уватского района. 11 февраля глава муниципалитета Сергей Путмин поздравил тех, кто живет за пределами муниципального образования, сообщает администрация района.

Юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." получили бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей Николай Крючихин и участник трудового фронта Александра Захарова.

Николай Егорович до сих пор вспоминает события военных лет. Когда началась война, ему было шесть лет. Вместе с матерью они жили в деревне Борисовке Тульской области. В 1941 году деревню оккупировали немецко-фашистские войска. Потом семья пережила скитания, плен. Домой вернулись только через два года. Николай Крючихин окончил гидрометеорологический техникум и по распределению попал работать в с. Демьянское Уватского района. Здесь женился. После окончания сельскохозяйственного института его пригласили в Уват агрономом, а затем инженером в райком партии курировать отрасль сельского хозяйства.

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Труженик тыла Александра Захарова родилась в 1925 году. Училась в Уватской школе. В 1941 году окончила восьмилетку. Дальше учиться не могла, потому что заболела мать и началась война. Работала в заготконторе райпотребсоюза. После окончания профильных курсов ее назначили помощником бухгалтера в Уватском сельпо. В 1943 году заменила ушедшего на фронт бухгалтера из с. Юровского. Александра выполняла не только бухгалтерскую работу, но и ездила за товаром на неводниках, помогала на колхозных полях. Сегодня ветеран трудового фронта окружена заботой и вниманием родных. У нее четыре дочери, восемь внуков и пятнадцать правнуков.

Юбилейный год Победы в Уватском районе встречают один участник боевых действий, блокадница Ленинграда, двое бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и 66 тружеников тыла.

Основные торжественные церемонии вручения памятных медалей начнутся с 4 марта.