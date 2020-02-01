Тюменские ветераны получат единовременные выплаты ко Дню Победы

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Почти 69 тыс. жителей Тюменской области получат в 2020 году единовременную помощь из областного бюджета к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выплаты начнутся в марте 2020 года, сообщает областной департамент социального развития.

Помощь будет предоставлена в соответствии с постановлением правительства области об единовременных региональных выплатах в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне. Перечисление будет идти автоматически, дополнительных заявлений или обращений не требуется.

В 2020 количество получателей единовременной помощи увеличено более чем в три раза. Также увеличены размеры единовременной помощи в зависимости от льготной категории. Всего на эти цели из регионального бюджета выделено более 220 млн рублей.

По 10 тыс. рублей получат участники Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией, не вступившие в новый брак.

Выплату в размере 5 тыс. рублей получат жители региона, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; тюменцы, проработавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года включительно, а также тюменцы из числа детей погибших участников Великой Отечественной войны.

В 2020 году впервые единовременную помощь ко Дню Победы в размере 2 тыс. рублей получат граждане, родившиеся до 9 мая 1945 года включительно, не относящиеся к вышеуказанным категориям.

Если один человек претендует на предоставление единовременной помощи по различным основаниям, то ему предоставят выплату только по одному из них, дающему право на получение помощи в большем размере.