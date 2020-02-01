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Тюменцев приглашают стать "Послами Победы"

Общество, 08:11 19 февраля 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

До 3 марта тюменцы могут стать добровольцами при проведении Парада Победы и народного шествия "Бессмертный полк" в Москве в 2020 году, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В конкурсе могут принять участие тюменцы в возрасте от 18 до 35 лет, принимающие активное участие в волонтерской деятельности.

Первый шаг в подаче заявки - регистрация и заполнение конкурсной анкеты на сайте волонтерыпобеды.рф. Второй - ответить на вопросы: "Почему именно я должен стать победителем конкурса "Послы Победы"?, "Что я сделал для сохранения истории?". Видео с ответами надо опубликовать на личной странице во ВКонтакте или Instagram.

Пост должен содержать ссылку на официальную группу "Волонтеры Победы" и хештеги конкурса: #ПослыПобеды2020, #ВолонтерыПобеды и #VictoryTeam75. Заявки принимают до 3 марта.

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# волонтеры , День Победы , парад Победы

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