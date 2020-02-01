Имя героя Великой Отечественной войны из Тюменской области увековечат в Туле

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Имя уроженца Исетского района Тюменской области, героя Великой Отечественной войны Афанасия Николаевича Лобова увековечат на мемориальной плите, которая установлена на братской могиле Всехсвятского кладбища в Туле.

Об этом на встрече с тюменскими поисковиками и внучкой красноармейца Ниной Асямовой, которая состоялась в формате видеоконференсвязи 20 февраля, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Он отметил, что в ответ на обращение родственников красноармейца Афанасия Лобова была проведена работа с использованием базы данных военного комиссариата Тульской области, архивов Министерства обороны. Было установлено, что уроженец Афанасий Лобов похоронен на Всехсвятском кладбище в Туле 10 сентября 1943 года в братской могиле под номером 323.

"С учетом документа, который поступил к нам из военного комиссариата Тульской области, мы готовы увековечить память героя и нанести на мемориальную плиту братского захоронения его фамилию и инициалы. Все сделаем в полном объеме, ведь это наш священный долг", - сказал глава Тульской области.

Он также пригласил Нину Асямову в Тулу на празднование 75-летия Победы с посещением мемориального комплекса, где захоронен ее дед. Все затраты на проезд и проживание возьмет на себя тульская сторона.

Работа по поиску данных об Афанасии Лобове тюменские поисковики начали в 2018 году после обращения Нины Асямовой. Она рассказала, что ее дед родился в 1908 году в деревне Минино Исетского района.

"Мама рассказывала, что деда забрали на фронт прямо с пастбища, где он работал. Служил он на Брянском фронте в двадцать седьмом гвардейском стрелковом полку, а в августе 1943 года был ранен в бедро, лежал в госпитале, где и умер в сентябре этого же года. В своем последнем письме дед сообщил о своем ранении, больше вестей от него не было", - рассказала она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По словам заведующей отделением областного поискового центра Дворца творчества и спорта "Пионер" Светланы Власовой, тюменские поисковики отправляли соответствующие запросы в военком Тульской области, Министерство обороны. Переговоры шли в течение 2019 года, а вначале 2020 года пришел ответ о документальном подтверждении захоронения Афанасия Лобова в Туле.

"Наш красноармеец Лобов числился пропавшим без вести в Кинге памяти. А с помощью базы данных Минобороны мы нашли документы, которые подтверждают, что он захоронен именно на этом кладбище. Мы обратились с просьбой нанести его фамилию на мемориальную плиту и тем самым увековечить память о нашем земляке", - рассказала Светлана Власова.

Она отметила, что помимо тюменского героя на этой воинском мемориале будут увековечены имена еще 13 героев - уроженцев других регионов страны.

Светлана Власова также рассказала, что общественная приемная тюменского поискового центра работает в круглогодичном режиме с 2003 года. В 2020 году количество заявок возросло в разы, люди пытаются уточнить судьбу своих родственников и только за январь и февраль 2020 года было принято 53 заявки от тюменцев. Специалисты поискового центра работают с архивами, военными комиссариатами и базами данных Министерства обороны.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Любовь Голышева