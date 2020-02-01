Тюменская область примет "Эстафету Победы"

| Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России | Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России

Тюменская область примет "Эстафету Победы" 4 марта. Акция стартовала 5 февраля в Бресте и Мурманске одновременно и завершится 28 мая в Москве у Могилы Неизвестного Солдата, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России.

Маршрут эстафеты построен по внешним границам стран СНГ за исключением Украины. В приграничной зоне каждой из стран подготовлены специальные группы, в состав которых включены представители погранслужбы, ветеранских организаций и других общественных объединений.

Маршрут, по которому "Эстафета Победы" пройдет в Тюменской области, уже составлен. Он пролегает через село Сладково и Тюмень. Во время проведения эстафеты будут организованы торжественные собрания, митинги, Уроки мужества, круглые столы, выставки.