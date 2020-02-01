Евгений Заболотный: через историю думы можно узнать о том, как жила Тюмень в годы войны

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Подготовка Тюмени к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне стала основным вопросом заседания Тюменской городской думы, которое состоялось 27 февраля.

Заместитель главы города Вера Соловьева сообщила депутатам, что на подготовку и проведение торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, из городского бюджета выделено 17 млн рублей. К 1 мая в городе завершится тематическое оформление, приведут в порядок все мемориальные объекты, а также могилы 2 тыс. фронтовиков, захороненных на городских кладбищах. Большим и ярким событием для города обещает стать открытие сквера Якова Неумоева. В течение года пройдет более 500 различных мероприятий, ожидается, что в них примут участие до полумиллиона человек. Соловьева отметила, что вся эта большая, разноплановая работа направлена на то, чтобы создать в городе особую атмосферу праздника и объединить горожан вокруг этой, святой для каждого жителя России, даты.

В культурно-просветительской работе задействованы все школьные музеи и комнаты боевой и трудовой славы, в дошкольных и образовательных учреждениях проводятся различные тематические мероприятия. В день празднования юбилея, 9 мая, город будет охвачен всеобщим праздником. На сценических площадках выступят все профессиональные и самодеятельные творческие коллективы, у детей пройдут финалы конкурсов танца и военной песни, будет работать 15 крупных культурных площадок. 10 мая праздник продолжится спортивно-массовыми мероприятиями. "Мы хотим воссоздать атмосферу народного ликования 1945 года, чтобы каждый житель Тюмени, наши гости смогли проникнуться значимостью этого исторического события", - отметила Вера Соловьева.

В Тюмени проживает 171 инвалид и участник Великой Отечественной войны и около 2 тыс. 500 тружеников тыла. В Год памяти и славы им положены юбилейные медали в честь 75-летия Победы. Сейчас в городе проводятся торжественные встречи с участием и чествованием героев, на которых в торжественной обстановке вручаются эти награды.

Депутаты Тюменской городской думы активно участвуют в общегородских мероприятиях, но у думы есть и свой план работы. Об этом сообщил председатель городской думы Евгений Заболотный. В частности, на сайте думы началась публикация материалов о заседаниях Совета депутатов трудящихся в 1941-1945 годах, которые документально отражают, какими заботами жили тюменцы в это тяжелое для страны время.

Одно из таких заседаний - 19-я сессия городского Совета депутатов трудящихся Тюмени в Горагитпункте (ныне здание Тюменского государственного института культуры, ул. Республики, 19) прошло ровно 78 лет назад – 27 февраля 1942 года. В нем приняли участие 82 депутата из 208 (многие к тому времени ушли на фронт), а также школьные и медицинские работники, представители государственных, партийных, комсомольских, профсоюзных, общественных учреждений и организаций города. Основным вопросам тогда стала работа школ и проблемы, обусловленные временем – из 9 тыс. 679 человек подлежащих обучению в 1-7 классах в школу ходили 9 тыс. 177 человек, полтысячи детей вынуждены были работать на производстве, чтобы помочь выжить семье или сидели дома с младшими братьями и сестрами в то время, пока родители работали или воевали. Депутаты говорили о том, что все дети должны учиться, что питание в школах должно быть хорошо организовано, о том, что за здоровьем детей должны следить прикрепленные к школам врачи.

"Даже в условиях Отечественной войны Советское государство не ослабляет заботы о процветании культуры, о воспитании подрастающего поколения. Интересам Отечественной войны, интересам борьбы и победы над врагом должна быть сейчас подчинена вся работа школы. Из школ наша Родина черпает и будет черпать огромные резервы молодых патриотов, знающих свое дело, упорных в труде и смелых в бою. Задача работников народного образования и первая священная обязанность перед социалистической отчизной – растить такие резервы, воспитывать в школьниках священное чувство беспредельной любви к Родине и непримиримую ненависть к врагу". "Сессия призывает всех депутатов, учителей и общественность города проявлять еще больше заботы о детях. Здесь нет и не может быть малых дел. От ремонта школы до отличной учебы школьника все важно и нужно. Забота о детях – огромное дело, и от того, как мы с ним справимся, во многом зависит будущее нашей советской Родины, ибо руками наших детей будет строиться будущая светлая жизнь в мире, навсегда освобожденном от коричневой чумы", - говорится в резолюции 19 сессии.

"Выдержки из истории нашей думы наглядно иллюстрируют жизнь Тюмени в военные годы. Такие материалы будут появляться на нашем сайте. Думаю, что это очень полезно знать тюменцам. Через историю думы они смогут узнать о том, чем жил город в очень тяжелое для нашей страны время”, - подчеркнул председатель думы Евгений Заболотный.

Спикер сообщил, что отдельным направлением в работе думы также станет награждение ветеранов Великой Отечественной войны наградами Тюменской городской думы. "С Советом ветеранов мы отрабатываем представления на награждения. Это будут и награды, которые мы только что учредили, в том числе знак “За заслуги перед городом Тюменью”, и занесение в книгу Почета, и вручение грамот Тюменской городской думы. Эти вопросы мы рассмотрим на апрельском заседании и примем соответствующее решение. Впереди у нас много встреч с ветеранами, призываю депутатов активно участвовать в этой работе", - подытожил Евгений Заболотный.

Татьяна Тихонова