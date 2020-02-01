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Памятник в селе Александровка отреставрируют к юбилею Победы

Общество, 14:10 27 февраля 2020

sorokino.admtyumen.ru | Фото: sorokino.admtyumen.ru

Памятник в с. Александровка Сорокинского района будет отреставрирован. На проведение работы выделят 774,1 тыс. рублей, сообщает администрация муниципалитета.

"Подрядная организация, которая будет заниматься ремонтом, из Екатеринбурга. Специализируется на работе с гранитом. В проекте – установка стелы и четырех гранитных камней с гравировкой имен участников войны", - сообщил заместитель главы Сорокинского района Андрей Полеваев.

Он уточнил, что работы будут завершены до 5 мая. Митинг 9 мая, посвященный юбилею Победы, пройдут у обновленного монумента.

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# памятник , юбилей Победы

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