Памятник в селе Александровка отреставрируют к юбилею Победы

| Фото: sorokino.admtyumen.ru | Фото: sorokino.admtyumen.ru

Памятник в с. Александровка Сорокинского района будет отреставрирован. На проведение работы выделят 774,1 тыс. рублей, сообщает администрация муниципалитета.

"Подрядная организация, которая будет заниматься ремонтом, из Екатеринбурга. Специализируется на работе с гранитом. В проекте – установка стелы и четырех гранитных камней с гравировкой имен участников войны", - сообщил заместитель главы Сорокинского района Андрей Полеваев.

Он уточнил, что работы будут завершены до 5 мая. Митинг 9 мая, посвященный юбилею Победы, пройдут у обновленного монумента.