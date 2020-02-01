Проект "Памяти героев" призван почтить память героев Великой Отечественной войны

| Фото: polkrf.ru | Фото: polkrf.ru

Проект "Памяти героев" Общероссийского народного фронта призван почтить память героев, получивших это звание за подвиги, совершенные в ходе Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла. Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения через использование современных мультимедийных форматов.

В рамках проекта, посвященного 75-летию Победы, как сообщают организаторы, будут подготовлены и размещены плакаты с фотографиями и биографиями героев. Каждой фотографии присваивается QR-код, который ведет на видеоролик о герое. Плакаты будут размещаться в образовательных учреждениях, культурно-досуговых и молодежных центрах, музеях, посвященных Великой Отечественной войне, и других социальных объектах региона.

Параллельно с этим на площадке видеохостинга YouTube создан канал "Памяти героев". Каждый желающий может записать видеоролик хронометражем не более 90 секунд и рассказать всей стране о герое своего региона или же героическом подвиге родственника во время Великой Отечественной войны. Присылайте свои материалы на электронную почту 75let.region@gmail.com.

Информационное агентство "Тюменская линия" расскажет о наших земляках - Героях Советского Союза, Героях Социалистического труда, полных кавалерах ордена Славы. Кроме того, "Тюменская линия" продолжит рассказ о рядовых "Бессмертного полка". В каждой российской семье хранится память о своих героях – отцах и дедах, матерях и бабушках, о других родственниках, которые были рядовыми рабочими войны на полях битвы, на колхозном поле, в заводском цехе. Не позволяйте этим воспоминаниям уйти в небытие, достаньте из семейных архивов и альбомов пожелтевшие письма и фотографии, и поделитесь ими с миром. Ваши родные и близкие рабочие войны достойны памяти! Присылайте ваши рассказы по адресу – vlzuikov@yandex.ru. Если такой возможности нет – обычным письмом по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81, каб. 206 "Тюменская линия". А то и просто приходите к нам в гости – поговорим, напишем. Память – наше общее дело!

Борис Олейник