Книгу "История в медалях" издадут победители конкурса президентских грантов

www.mkrf.ru www.mkrf.ru

Книга "История в медалях" станет итогом квест-марафона проекта "Поколение победителей", приуроченного к 75-летию Великой Победы. В основе проекта – истории наград ветеранов и тружеников Великой Отечественной войны, рассказанные потомками – школьниками и их родителями.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил руководитель проекта "Поколение победителей", методист Детского центра "Алые паруса" Андрей Беленький. По итогам первого конкурса Фонда президентских грантов 2020 года данный проект признан победителем, на его реализацию направлено 838 тыс. 366 рублей. Еще более 1 млн 269,5 тыс. рублей вложат разработчики патриотического проекта.

"Квест-марафон подразумевает следующее: участникам будет предложено изучить истории боевого пути своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной Войне на основе информации, полученной ими из архивных наградных документов. После изучения боевого пути дети составят истории фронтовиков, тружеников тыла по формуле: "жизнь до войны (на основе воспоминаний и семейных архивов) - боевой путь во время войны (на основе наградных архивных документов и писем с войны) - жизнь после войны (на основе воспоминаний и семейных архивов)"", - рассказал Андрей Беленький.

Куратор проекта "Поколение победителей" - заместителя директора по воспитательной работе Центра "Алые паруса" Елена Григорьева. Ее дочь натолкнула на идею создания проекта по сохранению исторической памяти. Девочка занимается в патриотическом клубе, добавляет Андрей Беленький, и по заданию преподавателя составила историю по наградным документам родственника-ветерана войны. Эта история и станет заглавной в книге "История в медалях", которая будет издана в декабре 2020 года.

Разработчики проекта совместно с волонтерами Детского центра "ГринЛандия" отправятся по школам Тюмени, Тюменского, Исетского и Ялуторовского районов с 1 сентября. Начнется встреча со спектакля "Медаль за отвагу", отмечают авторы проекта. В форме интерактива слушателям они донесут информацию о том, как действует квест-марафон. Затем начнется прием информации, обработка. В завершении участники проекта – это 450 детей - два дня совершенно бесплатно отдохнут в Центре "Алые паруса".

"Во время слета дети в игровой форме закрепят свои знания в области военных наград, поделятся историями своих родственников, а также узнают о ключевых боевых сражениях за всю историю России. Кроме этого, будут подведены итоги проекта, дети и их родители получат ценные призы и книги с историями своих родственников", - сказал Андрей Беленький.

По его словам, планируется запуск интернет-портала, где будут размещены истории участников проекта с опцией добавления новых историй пользователями и посетителями ресурса. Не исключено, что благодаря этому будут сформированы последующие тома книги "История в медалях".

Напомним, по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов 23 НКО Тюменской области признаны победителями.

Анжела Лебедева