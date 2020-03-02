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Около тысячи фотографий собрано для тобольской Стены памяти

Общество, 10:08 02 марта 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

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Около одной тысячи фотографий собрано в Тобольске для Стены памяти. Осмотр первой стены прошел на производственной базе компании "Югор".

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

"Осмотру готового объекта предшествовало обсуждение будущего открытия монументального комплекса, включающего Стену народной памяти, Обелиск Тоболяков бессмертный полк и Стелу Героев Советского союза. Присутствовал и автор проекта - архитектор Сергей Титлинов. К 9 мая откроем барельеф и четыре сегмента Стены памяти", - рассказал он.

Размещение фотографий будет проходить так: накопили, изготовили корпус, установили. В апреле откроем стелы Героям Советского союза, добавил Афанасьев.

Вся площадь в целом будет отремонтирована и обновлена. "Часть работ сделаем уже ко дню празднования 75-летия Великой Победы, часть - позже", - заметил глава Тобольска.

Анжела Лебедева

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# Максим Афанасьев , Стена памяти , Тобольск

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