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Тюменские поисковые отряды проведут агитационный пробег 

Общество, 10:19 02 марта 2020

Пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: Пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Агитационный пробег "Дорогами памяти – дорогами мира" пройдет по территории Тюменской области в марте 2020 года , сообщает региональный поисковый центр.

Руководители и бойцы 14 отрядов проведут образовательные и просветительские мероприятий в шести городских округах и 15 муниципальных районах области. Участниками агитпробега станут учащиеся, воспитанники общественных организаций, а также жители Тюменской области.

Поисковики организуют уроки памяти, презентации своей деятельности, покажут фильмы, видеосюжеты и фотографии о поисковом движении, а также передвижные музейные выставки экспонатов, найденных в ходе полевых работ на местах сражений.

Напомним, что агитационный пробег "Дорогами памяти – дорогами мира" ежегодно проводится на территории Тюменской области с 2010 года.

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# агитпробег , поисковое движение

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