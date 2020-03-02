Тюменские поисковые отряды проведут агитационный пробег
Агитационный пробег "Дорогами памяти – дорогами мира" пройдет по территории Тюменской области в марте 2020 года , сообщает региональный поисковый центр.
Руководители и бойцы 14 отрядов проведут образовательные и просветительские мероприятий в шести городских округах и 15 муниципальных районах области. Участниками агитпробега станут учащиеся, воспитанники общественных организаций, а также жители Тюменской области.
Поисковики организуют уроки памяти, презентации своей деятельности, покажут фильмы, видеосюжеты и фотографии о поисковом движении, а также передвижные музейные выставки экспонатов, найденных в ходе полевых работ на местах сражений.
Напомним, что агитационный пробег "Дорогами памяти – дорогами мира" ежегодно проводится на территории Тюменской области с 2010 года.