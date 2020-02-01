Пожилые тюменцы осваивали бачату для профилактики возрастных изменений

| Фото: Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Мастер-класс по бачате в студии танцев "Резонанс" посетили подопечные отделения по профилактике возрастных изменений и психологической помощи Областного геронтологического центра. Занятия для пожилых людей провел профессиональный наставник Павел Бенгардт, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Группа по профилактике возрастных изменений для граждан старше 70 лет ― это новое направление деятельности в сфере социальных услуг, которое действует уже год.

Курс занятий проводят профессиональные психологи, социальные работники и узкие специалисты. На протяжении трех месяцев пожилые люди интенсивно тренируют свою память, мышление, воображение и мелкую моторику, добавляют движение и положительные эмоции в свою жизнь, а также снижают дефицит общения, находят единомышленников и новых друзей. Занятия позволяют в целом существенно повысить качество жизни, и получить навыки, которые можно использовать с пользой для себя по окончании курса.

"Когда танцуешь, поднимается настроение, улучшается самочувствие. Ощущаешь бодрость и прилив энергии. Чем старше мы становимся, тем больше движения должно быть в нашей жизни. Поэтому, если у вас есть возможность танцевать ― танцуйте от всей души", ― сказала участница курса, 72-летняя Светлана Одинцева.

Специалисты отмечают, что когнитивные нарушения наступают незаметно и проявляются на ранних стадиях в слабых сигналах: нестабильное настроение, потеря интереса к былым увлечениям, снижение внимания, рассеянность и забывчивость.

"Если вы заметили несколько признаков у себя или своих близких, воспользуйтесь возможностью получить квалифицированную помощь в группе по профилактике возрастных изменений 70+" - рекомендуют специалисты.

Услуга предоставляется бесплатно гражданам старше 70 лет с пропиской в Тюмени по личному заявлению по мере комплектования групп.

Подробную информацию можно можно получить в рабочие дни с 8 до 12 часов и с 12 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по телефонам: 8(3452) 64-66-61, 8(3452)64-66-16.