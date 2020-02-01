Тюменский поэт Евгений Акулич выступит с программой "Возвращаются только любимые"
| Фото: "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)
Поэт, член Союза писателей России, профессор ТГИК Евгений Акулич выступит с программой "Возвращаются только любимые" в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 октября, 23а, стр.1) в Тюмени 28 февраля в 15 часов, сообщают организаторы.
Гостей авторского вечера ждут стихотворения и песни. Специальными гостями творческой программы станут профессор Екатерина Чернышева, фольклорный ансамбль "Яромилъ", преподаватели и студенты ТГИК.
Вход свободный. Возрастное ограничение: 16+.
Телефон для справок: 29-70-55.