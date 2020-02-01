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Тюменский поэт Евгений Акулич выступит с программой "Возвращаются только любимые"

Общество, 13:38 27 февраля 2020

"Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Поэт, член Союза писателей России, профессор ТГИК Евгений Акулич выступит с программой "Возвращаются только любимые" в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 октября, 23а, стр.1) в Тюмени 28 февраля в 15 часов, сообщают организаторы.

Гостей авторского вечера ждут стихотворения и песни. Специальными гостями творческой программы станут профессор Екатерина Чернышева, фольклорный ансамбль "Яромилъ", преподаватели и студенты ТГИК.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 16+.

Телефон для справок: 29-70-55.

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# Контора пароходства , поэзия , творчество

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