Тюменские ученые нашли способ прогнозировать содержание тяжелых металлов в почве и растениях

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Экологи ТюмГУ разработали математические модели зависимости содержания микроэлементов в почве от доз поступивших микроудобрений. Полученные данные позволяют рассчитать коэффициент интенсивности действия тяжелых металлов на химический состав почвы, сообщает пресс-служба вуза.

Так, было обнаружено, что при внесении 1 кг\га кадмия, цинка, никеля, хрома или свинца содержание подвижных форм этих металлов увеличивается соответственно в среднем на 0,011, 0,011, 0,005, 0,027, 0,031 мг\кг слоя почвы до 30 см. Результатами работы представители вуза поделились на Международной конференции "Экологические проблемы региона и пути их решения".

"В связи с непрекращающимся ростом темпов химического воздействия людей на биосферу заострились вопросы местного, регионального и глобального загрязнения природной среды тяжелыми металлами. В биогеохимический круговорот эти элементы поступают не пропорционально их валовому содержанию в почвах, а в зависимости от их подвижности и доступности животным и растительным организмам. Необходимо научно-обоснованно подходить к прогнозированию содержания их подвижных форм в почве, а также в растениях", – сообщила заведующая кафедрой геоэкологии и природопользования ТюмГУ Анна Синдирева.

Исследователи изучили действие ряда микроэлементов (хрома, кадмия, цинка, никеля и свинца) на химический состав почв двух сельскохозяйственных культур – свеклы и моркови – в условиях моделирования техногенного поступления их в землю. Опыты показали, что можно ориентировочно определить накопление элементов в грунте в случае их поступления. И этим предвидеть действие микроэлементов в системе почва-растение.

Также оказалось, что действие свинца, кадмия, цинка, никеля и хрома на урожайность и качество растения проявляется по-разному. Это связано с их химическими свойствами и биологической ролью, а исходя из рассчитанных коэффициентов интенсивности действия, поглощение кадмия, никеля и цинка убывает в ряду столовая свекла – морковь.

Как пояснила Анна Синдирева, выявленные закономерности помогут оптимизировать поступление микроэлементов в растения с помощью использования разработанных нормативов и тем самым управлять процессом формирования качества урожая и величины выращиваемых культур. Также это позволит установить градации и соотношения химических элементов в растении и почве с учетом санитарно-гигиенических и агрономических факторов.

Тематика исследований входит в перечень основных в деятельности Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ). НОЦ действует в рамках нацпроекта "Наука".