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ГИБДД: обстановка на трассах Тюменской области — контролируемая

Общество, 11:26 27 февраля 2020

Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Обстановка на трассах Тюменской области, несмотря на обильные осадки, контролируемая. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

"За сутки на дорогах области в связи со снегопадом произошли четыре ДТП, в которых пострадали пять человек. Сегодня утром было одно ДТП на улице Дружбы, в нем травмы получили три человека", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Наряды ДПС работают на трассах в Тюменской области в усиленном режиме. Они несут службу с включенными проблесковыми маячками. Сотрудники дорожного надзора Госавтоинспекции контролируют расчистку трасс, населенных пунктов. "Ведется патрульная расчистка. В случае необходимости выписываются предписания на уборку тех или иных участков. А автомобилистов мы призываем в первую очередь снизить скорость и увеличить дистанцию", — добавила она.

Инна Пахомова

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# авария , ДТП , осадки , снегопад

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