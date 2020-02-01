В Тюмени начал работу Всероссийский форум развития малых городов и исторических поселений

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Лучшие проекты благоустройства малых городов и исторических поселений 2020 года определят в Тюмени на финале всероссийского конкурса. Подведение итогов состоится на Втором всероссийском Форуме развития малых городов и исторических поселений, который начал свою работу в технопарке 28 февраля. 80 проектов-победителей получат субсидии от 30 до 100 млн рублей.

Помимо этого, на форуме обсудят вовлечение граждан в преображение городской среды, влияние архитектуры на здоровье горожан, использование данных для планирования городской среды, редевелопмент территорий и другие вопросы развития комфортной городской среды. Кроме того, в Тюмени запланирована встреча с молодежью Уральского федерального округа, участвующей в реализации мероприятий нацпроекта "Жилье и городская среда". Трансляцию форума можно будет увидеть здесь.

Как сообщают в Минстрое, на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2020 года поступило 300 заявок, 286 из которых прошли техническую экспертизу и были допущены к участию.

В числе трендов, которые отметили эксперты при оценке проектов 2020 года – рост качества архитектурных решений, высокая ориентированность на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика, взаимосвязь с объектами культурного наследия, а также возросшая роль участия граждан при разработке проектов и привлечение инвестиций в реализацию проекта.

"Конкурс подтверждает свою значимость в том числе, как эффективная образовательная площадка для региональных и муниципальных команд. Если в первые годы проведения конкурса победители значительно опережали основную массу проектов, то сейчас средний уровень проработки конкурсных материалов очень подрос. Экспертам в действительности приходилось делать непростой выбор, максимально погружаясь в детали и изучение каждого представленного проекта", - отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.

Конкурс организован по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов и муниципальных образований, но особенно жителей малых городов. В связи с этим было принято решение проводить конкурс ежегодно, но уже под эгидой реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

Цель конкурса - поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг. В случае исторических поселений это означает использование имеющегося потенциала сохранившихся планировочных решений исторической части города, уникальных объектов наследия, характерной застройки и привлекательных ландшафтов.

В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения за исключением административных центров и городов федерального значения. За два года было отобрано 160 проектов-победителей, которые реализуются на территории 63 субъектов федерации. Чтобы принять участие в конкурсе, муниципальному образованию необходимо подать заявку, включающую комплекс мероприятий по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и иных территорий).

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Дарья Казакова