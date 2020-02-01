Дети могут быть признаны основным достоянием России в Основном законе страны

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложила назвать детей в Основном законе России важнейшим достоянием страны. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

О предложении на заседании группы сообщила депутат Госдумы Ольга Баталина. Согласно предлагаемым поправкам, государство создает условия, которые способствуют всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности, уважения к старшим. "Государство, признавая приоритет семейного воспитания детей, принимает на себя обязанности родителей в отношении тех детей, которые остались без попечения родителей", - отметила Ольга Баталина.

Кроме того, предлагается закрепить в Конституции положение о том, что культура России является уникальным наследием многонационального народа. Авторами этой поправки выступили художественный руководитель театра "ET CETERA" Александр Калягин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и пианист Денис Мацуев.

Напомним, Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию 23 января.