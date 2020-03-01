Владимир Путин поддержал предложение о закреплении в Конституции норм о бережном отношении к детям

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Президент РФ Владимир Путин считает обоснованным закрепление в Конституции РФ положений об особом отношении к детям. Об этом он заявил в среду на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе заседания рабочей группы депутат Госдумы Ольга Баталина предложила дополнить основной закон положениями о том, что власти РФ обязаны создавать условия для духовного и нравственного воспитания детей. Парламентарий также предложила ввести в Конституцию норму о детях как важнейшем достоянии России.

"Мне кажется, это вполне обоснованно, исходя даже из того, что у нас в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребенку, к детям", - согласился Владимир Путин.

Глава государства считает отражение соответствующих норм в Конституции целесообразным с учетом имеющихся демографических проблем.