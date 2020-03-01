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Владимир Путин одобрил идею закрепить в Конституции доступность медпомощи

Политика, 11:19 01 марта 2020

rapsinews.ru

Президент России Владимир Путин поддержал идею закрепить в Конституции доступность медицинской помощи для граждан, которую должны обеспечивать в рамках своей компетенции местные органы власти. Об этом сообщает РАПСИ.

"Вы впервые упомянули то, что является принципиальным для рядового гражданина, — доступность медицинской помощи. По-моему, этого тоже у нас никогда не было, так что, спасибо", - прокомментировал глава государства прокомментировал выступление президента Национальной медицинской палаты, главы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Леонид Рошаль в своем выступлении отметил, что одобренные в рамках рабочей группы поправки, в частности, выстраивают вертикаль управления здравоохранения в стране. "Мы очень надеемся, что принятие наших поправок, наряду с увеличением финансирования здравоохранения, решением кадровой проблемы, углублением материально-технической базы и революции в первичном звене, которая сейчас происходит, позволит совсем в недалеком будущем российскому народу реально почувствовать улучшение здравоохранения", — сказал он.

Владимир Путин назвал совершенно уместным упоминание в Конституции обязанностей низшего звена власти в этой сфере и выразил надежду, что исчезнет "определенный разрыв в сфере публичной власти" между местным самоуправлением и государственным уровнем.

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# Владимир Путин , Конституция РФ , Леонид Рошаль

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