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Владимир Путин поддержал идею профсоюзов о внесении в Конституцию нормы об уважении к труду

Политика, 12:56 01 марта 2020

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Президент России Владимир Путин поддержал идею председателя профсоюза работников АПК Натальи Агаповой о закреплении в Конституции нормы об уважении к людям труда. Об этом сообщает ТАСС.

"С одной стороны, это смотрится как декларация, но с другой стороны - это Основной Закон, и если в Конституции сказано об этом, то тогда уважение к труду, к людям труда будет привлекать внимание", — отметил глава государства.

Президент напомнил, что уважение к труду упоминалось в Конституции СССР, однако в 1993 году данный постулат был вычеркнут.

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