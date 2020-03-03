Владимир Путин направил в Госдуму три поправки в Конституцию

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Три поправки в Конституцию Российской Федерации поступило в Государственную думу РФ от от президента России 2 марта. Об этом рассказал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

По словам председателя Госдумы, первая поправка предлагает изменить наименование законопроекта - предполагается, что он будет называться "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

"Вторая поправка включает в себя новеллы по достаточно большому перечню статей Конституции. Третья поправка описывает уже саму процедуру вступления в силу закона, а также обсуждения его с Конституционным судом", - заявил Вячеслав Володин.

Кроме того, в них говорится, что Российская Федерация является правопреемником СССР.

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - говорится в тексте поправок.

Владимир Путин также предлагает закрепить в Конституции защиту исторической правды.

"Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается", - процитировал председатель Госдумы текст президентской поправки.

"Есть поправки, которые укрепляют наши традиции, историю, культуру. Закрепляется русский язык на территории всей страны, но при этом в республиках могут использоваться и устанавливаться государственные языки. Мы видим, что учтено многообразие и защищены права наших народов", - заявил Вячеслав Володин.

В поправках говорится, что Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом. Также предлагается закрепить в Конституции понятие "брак" как союз мужчины и женщины.

Вячеслав Володин подчеркнул, что депутаты сделают максимально публичным обсуждение этих норм.

"Принято решение 10 марта начать заседание Госдумы с рассмотрения законопроекта о поправках в Конституцию", - сказал он и добавил, что обсуждение будет длительным и у каждого депутата будет возможность высказаться по каждой из поправок.