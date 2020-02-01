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Франц Клинцевич: над поправками в Конституцию России работают лучшие юристы

Политика, 17:14 27 февраля 2020

cdn.ruposters.ru

Над поправками в Конституцию России работают лучшие юристы, заявил член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич в интервью Ruposters.

"Считаю, что крайне квалифицированная комиссия создана, там лучшие юристы. Надо четко отделить поправки, которые нужны в Конституцию, а какие отразить в другом законодательстве", - отметил сенатор.

Важнейшей из рассматриваемых рабочей группой Франц Клинцевич считает поправку о запрете на отчуждение территории страны.

"У нас много всяких политических дискуссий, в том числе по Курильским островам. Мне кажется, мы и так уже много отдали, надо на этом поставить точку в Конституции и закрыть дискуссии. Хотите подписывать мирный договор - подписывайте, а увязки с территориями надо заканчивать. Сделали границу - заканчивайте дискуссию. Территория - ключевой момент, важнейшая поправка, мне кажется, она понятна любому человеку с любым уровнем образования и социального положения. Недопустимость отчуждения полностью поддерживаю", - сказал сенатор.

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