От Владивостока до Калининграда проедет житель Ямала в честь юбилея Победы

| Фото: www.rgo.ru | Фото: www.rgo.ru

Автопутешествие в честь юбилея Победы через всю Россию с востока на запад планирует совершить член ямальского отделения Русского географического общества Андрей Меньшиков, сообщает ИА "Север-Пресс".

Экспедиция под названием "Страна огромная. Россия от края до края" стартует в марте, а закончится экспедицию в конце мая, однако сроки могут меняться в зависимости от погодных условий. По словам путешественника, маршрут пролегает по более чем 25 регионам России и составит более 20 тыс. километров .

"Из Владивостока доеду до Певека на Чукотке, это самый северный город России, потом на запад с заходом в самым южным город Дербент. Финиш — в Калининграде. Поеду на автомобилях советской эпохи, таких, как ГАЗ-21, ГАЗ-67 1943 года, ГАЗ-М-20 "Победа", которые мне будут предоставлять местные жители. По пути буду встречаться с населением, рассказывать им о войне, о тех людях, которые воевали, об обстоятельствах, образе жизни в те годы. Возьму с собой фотографии, какие-то документы, надеюсь, что коллекция потом будет пополняться", — рассказал Андрей Меньшиков.

Добавим, что за плечами ямальца уже немало автопутешествий, он зарегистрирован в Книгах рекордов России и Гиннесса как первый путешественник в истории, который добрался своим ходом на легковом автомобиле до мыса Челюскин.