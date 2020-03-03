Учитель истории Нижней Тавды стал победителем профессионального конкурса

| Фото: администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

Учитель истории и обществознания Нижнетавдинской средней школы Геннадий Рыжов победил в районном конкурсе "Педагог года — 2020". Учитель изобразительного искусства средней школы в с. Антипино Кристина Мерзлякова стала лучшей в номинации "Дебют года", сообщает администрация Нижнетавдинского района.

В конкурсе профессионального мастерства участвовали девять педагогов. Финалисты показали профессионализм в трех конкурсных испытаниях: "Визитная карточка", "Мастер-класс" и "Профессиональный разговор".

Победители будут защищать честь района в региональном этапе конкурса "Педагог года — 2020", который пройдет с 28 марта по 4 апреля 2020 года.