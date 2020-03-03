Сэкономленной нефтяниками Самотлора электроэнергией можно полгода обеспечивать Нижневартовск

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Нефтяники Самотлора сэкономили электроэнергии, которой можно в течение полугода обеспечивать город с населением 270 тыс. человек. Как раз столько, по последним данным проживает в Нижневартовске, где базируется "Самотлорнефтегаз". Об этом сообщает управление информационной политики ПАО "НК "Роснефть".

Компания "Самотлорнефтегаз", входящая в нефтедобывающий комплекс НК "Роснефть", планомерно реализует комплексную программу повышения энергоэффективности. По итогам 2019 года экономический эффект от реализации программы составил 876 млн рублей.

В рамках программы энергосбережения в "Самотлорнефтегаз" были реализованы более 1700 мероприятий, что позволило предприятию сэкономить 259 млн кВтч.

"Такого объема достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией город с населением 270 тыс. человек в течение 6 месяцев", - отмечено в сообщении. Максимальный экономический эффект был получен за счет реализации комплекса мер по ограничению водопритока в скважинах, повышения энергоэффективности наземной инфраструктуры и работы насосного парка, а также реинжиниринга производственного комплекса.

Например, проведенная реконструкция дожимной насосной станции Гун-Еганского месторождения позволит экономить 1,3 млн кВтч в год.

АО "Самотлорнефтегаз" одно из крупнейших добывающих дочерних обществ НК "Роснефть". Акционерное общество ведет добычу на 9 лицензионных участках, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Их общая площадь составляет около 2800 кв. км. В фонде предприятия 9 тыс. 700 добывающих и 5 тыс. нагнетательных скважин. Ежегодная добыча углеводородов составляет около 24 млн т н.э.