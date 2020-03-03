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Обновленная диспетчерская служба заработала в тюменском водоканале

Общество, 14:38 03 марта 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Масштабную реконструкцию систем автоматического управления объектами завершил "Тюмень Водоканал". C работой центральной диспетчерской службы генеральный директор предприятия Мугаммир Галиуллин ознакомил председателя городской думы Евгения Заболотного и главу Тюмени Руслана Кухарука 3 февраля.

Обновленное оборудование службы позволяет круглосуточно контролировать и управлять всеми технологическими процессами предприятия, в том числе работой Метелевского и Велижанского водозаборов.

Из диспетчерского пункта круглосуточно контролируются насосные станции и станции водоотведения. Все показатели наглядно отображаются и корректируются на экране управления. При отклонениях от рабочих показателей на место оперативно направляется ремонтная бригада.

На интерактивной карте города отображаются сети водоснабжения и водоотведения, расположения рабочих бригад и специализированной техники предприятия, информатизация направлена на оптимизацию процесса управления производством и повышение контроля за исполнением сроков заявок.

Открытие центральной диспетчерской службы – первый этап внедрения системы автоматического управления объектами "Тюмень Водоканал", которая реализуется в рамках исполнения инвестиционной программы предприятия.

"В октябре прошлого года мы проводили здесь, на "Тюмень Водоканале", день депутата, - напомнил председатель городской думы Евгений Заболотный. - И тогда мы ставили перед собой задачу через депутатов представить горожанам работу предприятия, поскольку время от времени возникает вопрос, а было ли правильным решение заключить концессионное соглашение. Думаю, что пришло время поставить точку в этих разговорах. Выбор был сделан правильно, специализированное предприятие работает очень добросовестно".

По его словам, все, что было запланировано, "Тюмень Водоканал" выполнил. А инвестиционная программа на 2020 год очень серьезная - более 2 млрд рублей будет направлено на то, чтобы идти вперед.

"Город очень серьезно развивается, и у нас есть необходимый для этого запас воды, но он не бесконечный, - подчеркнул Евгений Заболотный. - Поэтому надо думать о том, что непосредственно влияет на здоровье тюменцев - о качестве воды".

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Николай Ступников

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# Водоканал , Евгений Заболотный

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