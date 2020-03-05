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Тюменцев зовут на поэтический вечер-встречу "Резкий смычок Минервы"

Общество, 09:07 05 марта 2020

"Тюменское музейно-просветительское объединение" во ВКонтакте | Фото: "Тюменское музейно-просветительское объединение" во ВКонтакте

Поэтический вечер-встреча "Резкий смычок Минервы" начнется в библиотеке Музейного комплекса им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени 6 марта в 18 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

В программе вечера прозвучат лирические стихотворения под музыку Таривердиева и Рихарда Штрауса. Также будут показаны отрывки из фильма Маргариты Чекуновой "Две тысячи верст до Иппокрены".

Со своим творчеством гостей познакомит молодой поэт, режиссер, культуртрегер, член Союза писателей России Маргарита Чекунова. Она пишет стихи с раннего возраста, в поэзии сочетает метареализм и остросоциальную проблематику.

"Герой ее стихотворений – созерцатель, индивидуалист, идущий к идеалу, не боящийся обнаружить ранимость и сложность своего внутреннего мира. Основными темами ее творчества являются противоречия между чувством и разумом, вечная жизнь, человек и новая цифровая реальность", — сообщили в Тюменском музейно-просветительском объединении.

Вход свободный. Возрастная категория: 6+.

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# Музейный комплекс им , отдых , поэзия , Словцова

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