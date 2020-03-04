Тюменцы могут побороться за грант конкурса "Доброволец России–2020"

| Фото: www.strana2020.ru | Фото: www.strana2020.ru

Поучаствовать в десятом всероссийском конкурсе "Доброволец России–2020" предлагают жителям Тюменской области. Прием заявок стартовал 3 марта и продлится до 30 апреля, сообщается на сайте Росмолодежи.

Всероссийский конкурс "Доброволец России" – один из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". В 2020 году общий объем грантового фонда составит 90 млн рублей.

Конкурс будет включать 14 основных и две специальных номинации. Новыми стали номинации - "Молоды душой", "Помощь животным" и "Малая Родина". Еще одно новшество 2020 года - программа наставничества, аналогичная программе в конкурсе "Лидеры России".

Конкурс "Доброволец России – 2020" пройдет в пять этапов. В рамках четвертьфинала, с 13 мая по 1 июля, во всех регионах России состоятся региональные этапы, победители которых смогут принять участие в одном из полуфиналов – окружных форумах добровольцев.

Окружные форумы добровольцев пройдут с 20 июля по 15 октября в Ханты-Мансийске, Белгороде, Пятигорске, Благовещенске, Казани. Лучшие проекты участников по итогам полуфинала оценит федеральное жюри и участники народного голосования.

Награждение победителей конкурса состоится с 3 по 5 декабря в рамках Международного форума добровольцев. Призеры получат гранты на реализацию своего проекта, а также образовательные гранты на обучение и повышение квалификации суммой 500 тыс. рублей.

Участие в конкурсе "Доброволец России" может принять любой гражданин в возрасте от 8 лет. Подать заявку на участие можно на портале dobro.ru.

Ежегодно в конкурсе участвуют тысячи авторов волонтерских и социальных инициатив – в 2017 году поступило 1 тыс. 600 заявок, в 2018 году – 15 тыс. 839 проектов, в 2019 году – 28 тыс. 144 инициативы. Конкурс дает возможность пройти обучение у ведущих экспертов, выйти на новый уровень развития своего проекта, найти единомышленников и партнеров, тиражировать инициативу на федеральный уровень.

По словам руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра Бугаева, "Конкурс "Доброволец России" зарекомендовал себя эффективной площадкой для выявления и поощрения лучших добровольцев и их социальных практик. Его актуальность и востребованность доказывает количество участников, которое растет с каждым годом.