Руслан Кухарук поздравил ПАТП № 1 с юбилеем

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

С 80-летним юбилеем поздравил старейшее пассажирское автотранспортное предприятие Тюмени ПАТП № 1 глава города Руслан Кухарук. История предприятия началась в 1929 году, когда по улицам Тюмени пошел первый автобус, сообщает городская администрация.

ТПАТП № 1 — одно из крупнейших предприятий юга Тюменской области, осуществляющих пассажирские перевозки по городским и садоводческим маршрутама. Сегодня его сеть составляет 69 маршрутов общей протяженностью 404 км. Ежедневно по будням на маршруты города выходят 476 автобусов, которые выполняют более 4 тыс. 700 рейсов. В структурных подразделениях ТПАТП № 1 трудятся 2 тыс. 519 человек.

"Восемьдесят лет на рынке транспортных услуг - таким большим стажем может похвастаться далеко не каждое предприятие. Изо дня в день вы обеспечиваете комфорт и безопасность пассажирских перевозок. Своим трудом и профессионализмом вносите значительный вклад в развитие общественного транспорта Тюмени. Я желаю вам дальнейших успехов и неуклонного движения вперед. Пусть дороги будут свободными, а пассажиры приветливыми!", – поздравил коллектив транспортников глава города.