Тюменские медики вышли в финал конкурса "Лидеры России"

| Фото: организаторов конкурса "Лидеры России" | Фото: организаторов конкурса "Лидеры России"

Тюменские медики: Игорь Бродер из ОКБ №1, Виктория Емельянова, Межрегиональная общественная организация "Ассоциация консультантов по естественному вскармливанию" и Владимир Шидин, "Медицинский город" вышли в финал конкурса "Лидеры России 2020" по специализации "Здравоохранение", сообщают организаторы конкурса.

Всего финалистами стали 100 участников, семь человек представляли Уральский федеральный округ, из них трое - медики Тюменской области.

"Этот конкурс доказал свою востребованность. Он стал эффективным социальным лифтом для инициативных молодых управленцев всей страны. Новые направления, появившиеся в конкурсе в этом году, в числе которых и "Здравоохранение", позволят выявить и отобрать успешных управленцев и для этой важнейшей сферы", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Всего в полуфинале конкурса "Лидеры России 2020" по специализации "Здравоохранение" приняли участие 237 участников из 54 регионов России.

Из общего количества финалистов 10 лучших поедут на суперфинал, который состоится 27-31 марта в Сочи.